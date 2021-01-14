الوطنية للنفط تبدأ تفعيل برامج التدريب مع شركة شلمبرجير

شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في تفعيل الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة شلمبرجير، في مجال التدريب التقني التخصصي، وذلك بإجراء امتحان الاختيار للبرنامج التدريبي الأول لعدد من المرشحين من قبل المؤسسة وشركتي الواحة وأكاكوس.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها الأربعاء، أنه تم فعليا البدء في البرنامج التدريبي في بنغازي الثلاثاء الماضي من خلال اختيار مرشحين من شركات الخليج العربي والجوف وسرت، علما أن البرنامج التدريبي سينطلق أواخر يناير الجاري لمدة خمسة أسابيع من التدريب النظري والعملي، وسيكون التدريب العملي بالحقول النفطية.

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