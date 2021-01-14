إدارة القضايا تطالب بإعفاء مرتباتها من قرار خصم 20%

خاطبت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء وزارة المالية بحكومة الوفاق بإعفاء موظفيها من قرار خصم المرتبات بنسبة 20% الصادر عن المجلس الرئاسي.

وجاءت مطالبة إدارة القضايا بسبب ما تعرض له موظفوها من التخفيض في مرتباتهم، والذي انعكس بحسب وصفها سلبا على حياتهم الوظيفية والمعيشية بعد تنفيذ قرار الرئاسي القاضي باستقطاع علاوة التميز في العمل دون المساس بالمرتب الأساسي.

وطالبت إدارة القضايا أيضا، بصرف المخصصات المالية والمتمثلة في المقابل النقدي لإجازات الموظفين المتقاعدين والمستقلين والمتوفين للسنوات الخمس الماضية البالغة أكثر من 600 ألف دينار.

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