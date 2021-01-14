المحاسبة بطرابلس يبحث استكمال مشروعات المدارس البديلة بمدن زليتن وسرت وبئر الغنم

بحث المسؤلون عن ديوان المحاسبة في طرابلس أمس الأربعاء، تفعيل استكمال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإنشاء مدارس بديلة عن المدارس المدمرة في مدن زليتن وسرت وبئر الغنم.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم نائبين عن مدينة زليتن ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام ومدير إدارة المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية ومدير مكتب المشروعات بزليتن، بالإضافة إلى حضور مندوبي الشركات المنفذة للمدارس المذكورة

ووفق بيان للديوان، يأتي الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة لمشروعات الجهات الخاضعة لرقابته والمتضمنة مشروعات المدارس بدل المهدمة أثناء حرب التحري في العام 2011.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي تكملة لمجموعة الاجتماعات التي عقدت سابقا لذات الغرض، لتفعيل العمل باستكمال تلك المؤسسات التعليمية وحل المشاكل والصعوبات التي تعيقها.

وتعهدت الشركات المنفذة بالتزامها بالعمل الجاد لاستكمال هذه المشروعات وتسليمها قبل شهر سبتمبر 2021م بما يمكن من الاستفادة منها في العام الدراسي القادم، لسد العجز في المدارس التي كانت قائمة بتلك المناطق، وبما يضمن توفير البيئة الملائمة للطلبة.

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