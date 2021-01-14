ارتفاع جماعي… تعرف على سعر الدولار و العملات الاجنبية و الذهب مقابل الدينار الليبي اليوم 14-1-2021

سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً جديداً لليوم الثالث على التوالي مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب صعوداً جماعياً في تداولات السوق الموازية مساء الخميس

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 14-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار 5.47 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.49 دينار

اليورو = 6.65 دينار

الجنية الإسترليني 7.40 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.03 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.72 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 228 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب266 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 304 دينار

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