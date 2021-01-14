السراج يبحث مع مجموعة من النواب المسار السياسي والاقتصادي وتعديل سعر الصرف

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع مجموعة من النواب في طرابلس أمس الأربعاء، جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة في البلاد.

ووفق بيان صادر عن المجلس، تناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه الحوار السياسي، حيث أعرب النواب عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد إجراءها في 24 ديسمبر 2021، والتزام كافة الأطراف بنتائجها.

وأشار البيان إلى تطرق الاجتماع للوضع الاقتصادي بعد قرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي وإجراءات معالجة الآثار المترتبة عليه، إضافة إلى تناول قضية تجميد إيرادات النفط وانعكاساته على عمل الحكومة ووضع الميزانية، مع التركيز على الاجتماع الذي عقد مؤخراً لمناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وسبل توحيد وترشيد الميزانية.

وناقش الاجتماع أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء و البيئة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية