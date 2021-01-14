مراجع غيث لـ”الثني”: الميزانية الموحدة ستكون جاهزة خلال 10 أيام

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازى اليوم الخميس، إن وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة امراجع غيث أطلع الرئيس عبدالله الثني على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.
وأشار البيان إلى أن وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف قدم لرئيس الحكومة تفاصيل اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.
وأوضح بيان الحكومة بأن امراجع غيث قدم شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.
وأكد أن اللجنة الموحدة بدأت بالفعل في اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تكون جاهزة خلال 10 أيام. وأبدى رئيس مجلس الوزراء ترحيبه وتأييده لما بدر من اللجنة المختصة بما يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة، وفق البيان.
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