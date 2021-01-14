مراجع غيث لـ”الثني”: الميزانية الموحدة ستكون جاهزة خلال 10 أيام

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازى اليوم الخميس، إن وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة امراجع غيث أطلع الرئيس عبدالله الثني على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأشار البيان إلى أن وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف قدم لرئيس الحكومة تفاصيل اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأوضح بيان الحكومة بأن امراجع غيث قدم شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.

وأكد أن اللجنة الموحدة بدأت بالفعل في اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تكون جاهزة خلال 10 أيام. وأبدى رئيس مجلس الوزراء ترحيبه وتأييده لما بدر من اللجنة المختصة بما يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة، وفق البيان.

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