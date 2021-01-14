مصدر مسؤول بالمركزي يكشف حقيقة فتح وربط منظومة المقاصة للمصارف التجارية

كشف مصدر مسؤول يعمل في مصرف ليبيا المركزي حقيقة إعادة فتح ربط وفتح منظومة المقاصة المتوقفة منذ عام 2016 على بعض المصارف التجارية أبرزها الوحدة والتجارة والتنمية.

وقال المصدر في تصريحات اعلامية إن المركزي قرر، الخميس، منح أموال على هيئة قرض حسن لثلاثة مصارف اعتبرها متعثرة وهي الوحدة والتجارة والتنمية إلى جانب الجمهورية، قدرها 5 مليارات دينار، أي ما يعادل مليار دولار بسعر الصرف، مقابل ضمان الودائع، ولا يعد هذا إعادة ربط المنظومة.

وأشار المصدر إلى تواضع القيمة الممنوحة بالمقارنة مع إيداعات المصارف التجارية لدى المركزي، وأن ما سيحدث خلال الأيام المقبلة سيتيح للبنوك إمكانية بيع النقد الأجنبي ولكن ليس لفترة طويلة حتى إعادة ربط المنظومة مباشرة.

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