بومطاري يشدد على ضرورة الالتزام بضوابط تصنيع الخبز

شدد وزير الاقتصاد والصناعة المكلف فرج بومطاري خلال اجتماع عقده مع رئيس نقابة الخبازين على ضرورة التقيد بقرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020 بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات الضبطية.

وبحث بومطاري مع النقابة خلال اجتماعهما مدى توفر القمح والدقيق لدى المطاحن والمخابز وإمكانية الإسراع في توريد المخزون الكافي من القمح والتزام المخابز بضوابط تصنيع الخبز وأسعاره المقررة من الوزارة .

من جهته أكد رئيس نقابة الخبازين على التواصل المستمر مع المخابز والالتزام بقرار الوزير بشأن ضوابط تصنيع الخبز وتحديد أسعاره.

هذا وكان عضو غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض قد قال إن ارتفاع سعر الدقيق في ليبيا سببه ارتفاع أسعاره في السوق العالمية بنسبة 20%، ولا علاقة له بتعديل سعر الصرف مضيفا في تصريح خاص للأحرار ، أن الدقيق سيرتفع سعره بنسبة 18%، ومشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يفتح اعتمادات استيراد القمح منذ أغسطس الماضي.

فيما يرى مراقبون أن ارتفاع السعر يعود لعدة عوامل أبرزها تعديل سعر الصرف ، وغلاء عمليات الشحن.

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