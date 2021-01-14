هيئة الرقابة تسعى لتجاوز “مُعرقلات العمل”

في إطار مواجهة التحديات والتصدي للعقبات التي من شأنها أن تعيق سير العمل بالشكل المطلوب، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة الليبية برئاسة عبدالسلام الحاسي بعقد الاجتماع التقابلي الاول لعام 2021.

وسلطت الهيئة الضوء في اجتماعها على العديد من الأعمال، أبرزها مناقشة الخطة السنوية لعام 2021، وطرح كافة المشاكل التي عرقلت سير العمل خلال العام 2020، وهو العام الذي شهد فيه العالم كله عقبات كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن الاجتماع عقد في مدينة البيضاء، بحضور مديري الإدارات والمكاتب، ومديري الفروع التابعة لنطاق عمل الهيئة التي تعقد بشكل دوري اجتماعاتها لتتخطى الصعاب التي تعترض طريقها وتقدم خدمات أفضل في كل مرة.

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