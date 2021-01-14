انخفاض جماعي… اخر اسعار الدولار و العملات الاجنبية و الذهب مقابل الدينار الليبي اليوم

سجل سعر صرف الدولار الامريكي انخفاضا مفاجئاً مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب انخفاضا جماعياً في تداولات السوق الموازية مساء الخميس.

ويأتي الانخفاض بعد انباء عن فتح منظومة المقاصة، بيد أن المركزي قرر منح أموال على هيئة قرض حسن لثلاثة مصارف اعتبرها متعثرة وهي الوحدة والتجارة والتنمية إلى جانب الجمهورية، قدرها 5 مليارات دينار، أي ما يعادل مليار دولار بسعر الصرف، مقابل ضمان الودائع، ولا يعد هذا إعادة ربط المنظومة.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 14-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار 5.30 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.32 دينار

اليورو = 6.40 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.96 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.45 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 220 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب256.6 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 293.3 دينار

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