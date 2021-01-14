غيث: إعداد الميزانية الموحدة سيكون في غضون عشرة أيام

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قالـ وكيل عام وزارة المالية والتخطيط، المُكلف بتسيير مهام الوزارة بالحكومة الليبية “المؤقتة”، أمراجع غيث، اليوم الخميس، إن اللجنة المالية الموحدة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة بدأت اجتماعاتها في إعداد الميزانية ومن المفترض أن تجهز خلال عشرة أيام.

أتى، بحسب ما ذكرته الحكومة، في ختام اجتماع عقده غيث مع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، تناول نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، والذي عقد الأربعاء بين وفدي الحكومة الليبية والوفاق في البريقة.