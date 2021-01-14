“البريقة” تواجه “انتكاسة الثريا” بخفض الأسعار‎

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إحدى الشركات المحلية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، استئناف بيع منتج زيت محرك السيارات “الثريا 20-50” بعد توقف دام لأشهر.

وقالت “البريقة” إن الزيت بات متوفرا في محطات توزيع الوقود بـ10 دنانير لعبوة اللتر الواحد، و37.25 دينار لعبوة 4 لتر.

وكانت قناة “218”، قد انفردت في سبتمبر الماضي، وبعد شهر من شروع “البريقة” في تسويق زيوتها لمحركات السيارات في السوق المحلية، بنشر خبر مواجهة الشركة مشكلة في تسويق “الثريا” بسبب فقدانها المنافسة السعرية مع الزيوت المستوردة.

وأوضحت “218”، قبل 5 أشهر، أن اللجان الفنية في البريقة قدمت توصيات جدية لإدارة الشركة لخفض سعر الزيت لتتمكن “البريقة” من تسويقه محليا.

وباشرت الشركة في أغسطس الماضي ببيع اللتر الواحد من زيت الثريا بـ17 دينارا للتر قبل أن تعود وتخفضه اليوم إلى 10 دنانير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية