تركيا تدين استيلاء قوات حفتر على سفينة في المياه الليبية

نشره موقع ” ميدل إيست ” اليوم الخميس أن تركيا نددت باعتراض القوات الليبية المتمركزة في شرق ليبيا إحدى سفنها في البحر المتوسط ​​، قائلة انه يجب السماح لها باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمليات انتقامية محتملة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أن استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة وسيتم اعتبار هذه العناصر التي تستهدف المصالح التركية أهدافا مشروعة “.

و نقلا عن الموقع قال الجنرال في الجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري أن السفينة كانت تبحر تحت علم “جامايكا ” وتتجه إلى مدينة مصراتة على بعد مئات الأميال من مكان الاستيلاء عليها.

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