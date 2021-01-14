خاص… المركزي يكشف لصدى الخطوة القادمة الخاصة بالسيولة بعد معالجة تدني أرصدة المصارف

كشف مصدر مسؤل بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن الخطوة القادمة بعد دعم أرصدة المصارف التجارية تكمن في توفير السيولة .

المركزي أكد لصدى الاقتصادية أن موضوع دعم المصارف كان نتاج مقترح أعدته اللجنة الفنية الخاصة بسعر الصرف ، بالإضافة إلى تصميمها تقارير رسمية لتوفير السيولة .

المركزي أكد أن السيولة ستتوفر بعدالة في جميع المناطق الليبية ، وهذا انجاز ودراسة تعد الأولى قامت بها اللجنة الفنية لسعر الصرف .

كما أفاد المصدر اللجنة تعمل برؤية لوضع السيولة بكافة المصارف التجارية في ليبيا .

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