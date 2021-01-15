المجلس البلدي طبرق يكشف عدد المشاريع التي سينفذها هذا العام

أعلن المجلس البلدي طبرق، عن المشاريع التي سينفذها داخل المدينة هذا العام.

وأوضح المجلس، “سيتم خلال الأيام القادمة ترميم الطريق مابين التحريات إلى نادي المختار بحي المنارة، والبدء الرصف والترميم لطريق باب درنة في كل الحارات من مفترق سلامة إلى مفترق السنينات، والبدء في رصف الطريق المؤدية إلى عيادة السكر في حي الزهور”.

وأضاف المجلس البلدي طبرق، أنه “سيتم رصف طريق الشراع مزدوج متكامل بالإنارة والأرصفة والتشجير من الجزيرة الجديدة بالقرب من مدخل فندق دار السلام حتى جزيرة الميناء، والشروع تركيب الأنتر لوك في ساحات وقوف السيارات امام الجوازات وبالقرب من المسجد العتيق كذلك اسفل الكوبري، وإزالة الحديد من على الكوبري وسيتم وضع سد من الخرسانة المسلحة، والبدء في صيانة مبنى الخزانة الديوان الملكي السابق، وتركيب الإنارة من الجامعة العربية إلى حي المنارة كذلك وسط المدينة، وصيانة وتطوير مبنى المجلس البلدي”.

وأشار المجلس، إلى أنه رصد مبلغ 600 الف دينار لتركيب المبخر الرابع لمحطة التحلية وسيتم الإنتهاء من مشروع الكورنيش بالكامل قبل رمضان، والشروع في مشروع قنوات تصريف الأمطار بمواسير كبيرة القطر، وصيانة محطات الرفع وسيتم التخلص من المياه السوداء وعدم وصولها إلى البحر وتنسيق وتجميل المنطقة المقابلة للكورنيش أسفل فندق سان جورج، كما سيتم إنشاء حديقة اطفال وملاهي أمام الكورنيش وأن هنالك طرق في المنطقة الصناعية والمشروع في لجنة العطاءات .

وسيعقد اجتماع في طبرق، يوم الأحد القادم، مع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق بخصوص طرق الشهيد عبدالفتاح يونس وشيخ الشهداء عمر المختار وحي عبدالمنعم رياض وطريق التسليح لأن هذه المشاريع تابعة لهيئة الإسكان والمرافق.

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