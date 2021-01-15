جولة تفقدية لرئيس وأعضاء تسييري طبرق لعدد من المشاريع بالبلدية

طبرق 15 يناير 2021 (وال)- قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية رفقة الأعضاء عبد الكريم بوطابونة، وهاشم مصادف، ومنصور امداوي، ومدير مكتب المشروعات المهندس نصر شرح البال، بجولة لعدد من المشاريع التي تنفذها البلدية بإشراف مكتب المشروعات.

هذا وتشمل المشاريع؛ رصف وتنظيف وتنسيق ساحات وقوف السيارات، بجوار المسجد العتيق وأمام الجوازات، ورصف طريق باب درنة، وصيانة كل الحارات، ورصف طريق عيادة السكر، وتشمل المشروعات أيضًا إنشاء قناة تصريف مياه الأمطار بحي الحطية، والكورنيش الجديد من مدخل الميناء حتى جزيرة فندق دار السلام، مزدوج ومتكامل بالإنارة والأرصفة والتشجير، وستكون المشاريع جاهزة خلال الأشهر القادمة. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

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