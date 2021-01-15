اقتصاد الوفاق تبحث إمكانية توريد المخزون الكافي من القمح الفترة المقبلة

بحث وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري أمس الخميس، مع مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة ورئيس نقابة الخبازين، سير العملية الإنتاجية بالمخابز وتوفر مادة الدقيق لديها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الاجتماع تناول مدى توفر القمح والدقيق لدى المطاحن والمخابز وإمكانية الإسراع في توريد المخزون الكافي من القمح والتزام المخابز بضوابط تصنيع الخبز وأسعاره المقررة من الوزارة.

وأشار البيان إلى أن بومطاري شدد خلال الاجتماع على ضرورة التقيد بقرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020 م بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات الضبطية.

ومن جهته، أكد رئيس نقابة الخبازين على التواصل المستمر مع المخابز والالتزام بقرار الوزير بشأن ضوابط تصنيع الخبز وتحديد أسعاره، بحسب ما نقل البيان.

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