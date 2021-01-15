“أوبك” تعلن ارتفاع إنتاج النفط في الشهر الماضي بدعم ليبي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ارتفاع إنتاج النفط خلال شهر ديسمبر الماضي، بفضل عودة تصدير النفط الليبي، منذ التوقيع على قرار وقف إطلاق النار.

المنظمة أوضحت ، في بيان لها، أمس الخميس، أن إجمالي الإنتاج من الخام بلغ 25.36 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، بزيادة 278 ألف برميل يوميًا على مدار شهر واحد، مؤكدة أن هذه الزيادة مدفوعة بالإنتاج في ليبيا، الذي ارتفع بمقدار 136 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.224 مليون برميل يوميًا.

وأكدت أن الإنتاج الليبي تضاعف في نوفمبر، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث كان الإنتاج في المتوسط 121 ألف برميل يوميًا فقط في الربع الثالث من عام 2020م، أي أقل بعشر مرات عما هو عليه اليوم.

وكانت قيادة الجيش الوطني، كشفت تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيث قالت في بيان لها حينها إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق .