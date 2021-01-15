التعاون الاقتصادي “الليبي- التونسي” على طاولة “الرعيض والمشيشي”

التقى رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة، محمد الرعيض، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الأربعاء في تونس.

وشهد الاجتماع الذي عُقد بقصر الحكومة التونسية، مناقشة واقع التعاون الاقتصادي “التونسي- الليبي”، وسبل دعمه وتطويره، بالإضافة إلى بحث ضرورة العمل على دفع التجارة بين البلدين، وتوفير كل التسهيلات لذلك.

بدوره، أكد رئيس الحكومة التونسية، على الدور المهمّ الموكل للفاعلين الاقتصاديين في البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أفضل، سواء من حيث الرفع من التبادل التجاري أو استكشاف فرص للاستثمار المشترك.

وأوضح “الرعيض”، أن اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة الليبي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على قناعة تامّة بإمكانية تحقيق نتائج أفضل للتعاون المشترك، وأنهما لن يدّخرا أي جهد من أجل ذلك.

يُشار إلى أن الاجتماع، حضره وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

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