مصرف ليبيا المركزي يكشف عن خطوته القادمة

كشف مصدر مسؤل في مصرف ليبيا المركزي عن الخطوة القادمة للمصرف، مشيراً إلى أن المصرف وبعد دعم أرصدة المصارف التجارية سيقوم بتوفير السيولة النقدية.

المصدر أشار في تصريحات صحفية، أن موضوع دعم المصارف كان نتاج مقترح أعدته اللجنة الفنية الخاصة بسعر الصرف، بالإضافة إلى تصميمها تقارير رسمية لتوفير السيولة.

وأكد المصدر أن السيولة النقدية ستتوفر بعدالة في جميع المناطق الليبية، وهذا انجاز ودراسة تعد الأولى قامت بها اللجنة الفنية لسعر الصرف.

ونوه المصدر إلى أن اللجنة تعمل برؤية لوضع السيولة بكافة المصارف التجارية في ليبيا.

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