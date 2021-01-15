رئيس الهيئة العامة للسياحة يكشف عن خطة الهيئة للعام 2021 م

المرج 15 يناير 2021 (وال)-كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة في الحكومة الليبية الدكتور أحمد بوسقاوة، عن خطة الهيئة للعام 2021 م والتي تشمل تنشيط القطاع، والمسح الإحصائي للمواقع السياحية، وإعادة تحديد المواقع القابلة للتطوير السياحي ذات الأولوية لتقديمها أمام هيئة الاستثمار الداخلي والخارجي.

وأوضح بوسقاوة – لوكالة الأنباء الليبية -أن المسح سيكون عبر المكاتب التابعة للهيئة، باعتبارها المخولة قانونيًا بتحديد المواقع، وجمع المخالفات التي طالت هذه المواقع لإحالتها لوزارة الداخلية، وإنقاذ المواقع السياحية من العبث بها.

وأشار بوسقاوة إلى أن المسؤولية القانونية والأضرار المادية التي تنتج من المخالفات والتطاول على هذه المواقع السياحية، تقع على المكاتب السياحة فهي الجهة المكلفة بحماية المواقع السياحية ورصدها وعدم المتاجرة بها. (وال-المرج) أ ف/ ر ت

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