الرقابة على الأغذية والادوية يؤكد العمل على خفض أسعار الخبز ومعاقبة المخالفين

بحث المسؤلون عن مركز الرقابة على الأغذية والادوية مع مدير عام شركة المطاحن والأعلاف ومدير جهاز الحرس البلدي طرابلس وأعضاء عن نقابة الخبازين أمس الخميس، أسباب ارتفاع سعر الخبز.

وقال المركز في بيان، إن الاجتماع تناول أسباب زيادة سعر رغيف الخبز مؤخرا على الرغم من أن مدير عام المطاحن والأعلاف أكد عدم علاقته بزيادة سعره وعدم قيامه بأي إجراء من شأنه رفع سعر رغيف الخبز. وأضاف البيان بأن هناك زيادة نسبية من قبل الشركة في سعر الدقيق المخصص للمخابز لكنها لا تؤدي لأي ارتفاع بسعر رغيف الخبز مثل ما هو عليه الآن.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على مجموعة من النقاط بناءً على مخرجات الاجتماع التي من أبرزها ضرورة أن يرجع سعر رغيف الخبز لما هو عليه وأن يتم مخالفة أي مخبز يعارض ذلك في شأن زيادة السعر.

وشدد مركز الرقابة على الأغذية والادوية على ضرورة تقيد كافة المخابز بالمواصفات القياسية و الصحية رقم 813 لسنة 2015 الخاصة بالمخابز وعدم استخدام المضافات الغذائية المحظورة في تصنيعها.

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