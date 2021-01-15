ميناء طبرق يستقبل 120 حاوية سلع متنوعة

استقبل ميناء طبرق، خلال الساعات الماضية، عددًا من السفن التجارية المُحمّلة ببضائع وسلع مختلفة.

وكشفت الشركة الليبية للموانئ، عن وصول الباخرة “كليبر اغينا” التابعة للوكيل الملاحي “شركة فروة”، التي باشرت، فور رسُوّها، إفراغ حمولتها من الخشب والأنابيب المُقدّرة بنحو 5700 قطعة.

واستقبل الرصيف التجاري 14 باخرة حاويات “ماكس” التابعة للوكيل الملاحي “شركة طرابلس”، وعلى متنها نحو 120 حاوية مُحمّلة بسلع مختلفة.

ويُسجّل ميناء طبرق، منذ فترة، على استقرار ونشاط كبير على صعيد واردات السلع المُتنوعة وتصدير مواد النفط الخام ومشتقاته.

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