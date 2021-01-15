وزارة العمل بالوفاق تكشف عن المستندات المطلوبة للإفراج عن المرتبات

كشفت وزراة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني أمس الخميس عن المستندات المطلوبة للإفراج عن المرتبات والتي وضعتها اللجنة المالية بالوزارة بعد استلامها ملف الإفراجات من وزارة المالية بالحكومة.

ونشرت وزراة العمل بيانًا يتضمن مجموعة من النقاط التي توضح المستندات المطلوب توفرها للإفراج عن مرتبات الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وتتضمن المستندات المطلوبة نسخة من الملاك الوظيفي للوحدات الإدارية معتمدة من وزارة العمل، إضافة إلى نسخة من قرار التعين من الجهة المختصة أو عقود العمل معتمدة من الوزارة.

وتشمل المستندات المطلوبة تعبئة جميع البيانات الوظيفية والمالية للموظف مع إفادة باستمرارية الموظف بالعمل من قبل الجهة المختصة، إضافة إلى إفادة أخرى توضح توفر التغطية المالية للجهة التي يعمل بها لحصول الإفراج عن المرتب.

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