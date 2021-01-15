تعرف على سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية و الذهب مقابل الدينار الليبي اليوم 15-1-2021

سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها على ارتفاع في تداولات السوق الموازية مساء الجمعة.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 15-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار 5.34 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.36 دينار

الدولار حوالة دبي = 5.40 دينار

اليورو = 6.42 دينار

الجنية الإسترليني 7.23 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.96 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.45 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 220 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب256.6 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 293.3 دينار

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