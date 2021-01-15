رئيس الهيئة العامة للسياحة يُطالب بإبراز موروث ومواقع السياحية في بلدية المرج

المرج 15 يناير 2021 (وال)-طالب رئيس الهيئة العامة السياحة في الحكومة الليبية الدكتور أحمد بوسقاوة، بإبراز هوية بلدية المرج وذلك عبر التنشيط السياحي لمواقعها.

هذا وجاءت مطالبات بوسقاوة خلال زيارة تفقدية لمكتب السياحة، أعقبها عقد اجتماع مع المجلس التسييري لبلدية المرج، لبحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنشيط السياحي، بالإضافة لعدد من الموضوعات والاقتراحات؛ لإثراء دور التنشيط السياحي ونشر الوعي السياحي بالبلدية، وذلك عبر إقامة عدد من الفعّاليات والأنشطة، إلى جانب مناقشة إقامة مشروع لعمل لوحات إرشادية بالمواقع والمعالم السياحية.

كما ناقش الاجتماع أيضًا حزمة من المقترحات منها ترميم وصيانة مسجد أبى بكر الصديق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ طريق الكيلو(9) المتجهة من مدينة المرج لشواطئ طلميثه، وذلك لتقليل المسافة على المصطافين من 40 كليو متر لــ 7 كليو متر، وبعض المعالم في مدينة المرج القديم. (وال-المرج) أ ف/ ر ت

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