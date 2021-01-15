مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالزنتان يستعرض نتائج 2020

أقيمت داخل أروقة مكتب الزنتان للرقابة على الأغذية والأدوية احتفالية لعرض نتائج الجولات، والبالغ عددها 173 جولة لسنة 2020، والتي شملت كل أماكن تداول الغذاء والدوا.ء

وجرى خلال احتفالية العرض نقاش مستفيض ومُوسع دار بين مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وأهالي المنطقة، وسبق ذلك عرض مرئي ومسموع لمناشط المكتب الذي يعود على صحة المواطنين بشكل مباشر.

وحضر هذه الاحتفالية لفيف من مفتشي المكتب والأطباء المتخصصين في الأغذية والأدوية، ومكتب الرقابة الإدارية وإدارة مطار الزنتان والحرس البلدي واللجنة الاجتماعية بالزنتان، ووكيل بلدية الزنتان وبعض المهتمين بنواحي الدواء والغذاء.

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