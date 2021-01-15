رأس لانوف.. خطوة عملية لرفع معايير سلامة العاملين في قطاع النفط

أقيمت بالمجمع الصناعي رأس لانوف فعاليات ورشة عمل حول أساسيات سلامة العمليات، تحت شعار: “معًا من أجل تحسين سلامة العمليات التشغيلية”، وأشرفت على فعاليات الورشة المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع شركة إيني الإيطالية للنفط، وشارك في الورشة عدد من موظفي شركات القطاع، وقد تم خلالها التأكيد على ضرورة أن يكون شعار “السلامة أولًا” منهاج عمل يلتزم به الجميع دونما استثناء، وتهدف إلى توعية المختصين من أجل سلامة العمليات وتطبيقها والإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث أي كوارث.

يشار إلى أن منطقة راس لانوف الواقعة في الهلال النفطي تحوي أبرز مشروعات قطاع النفط في ليبيا التي تعتمد بنسبة تصل إلى 97% من إيراداتها على الصناعات النفطية ومكملاتها.

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