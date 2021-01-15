اقتصاد

ديوان المحاسبة في البيضاء يصادق على عقود للكهرباء ومؤسسة النفط

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صادق رئيس ديوان المحاسبة المنبثق من مجلس النواب عمر عبد ربه على إجراءات تعاقد للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية.

وتشمل هذه التعاقدات توريد الاحتياجات الضرورية والعاجلة لصيانة شبكات النقل والجهد المتوسط، وشبكات التوزيع في شركة الكهرباء، وصادق ديوان المحاسبة على إجراءات تعاقد للمؤسسة الوطنية للنفط لمشروع إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية في مدينة بنغازي، بعد التأكد من صحة إجراءات التعاقد واستناداً إلى ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود المسبقة بالديوان.

وكان رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء عمر عبدربه صالح قد صادق في وقت سابق على إجراءات تعاقد مصرف ليبيا المركزي بشأن تنفيذ مشروع مبنى للمصرف المركزي بطبرق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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