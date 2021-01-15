نجاح جديد لبنك ABC بعد تصنيفه سنة 2020 كأفضل بنك في المملكة البحرينية

وقع يوم الخميس 14 يناير 2021 بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC“، اتفاقية الاستحواذ النهائية على بنك بلوم-مصر مقابل 480 مليون دولار.

و قالت مصادر مطلعة أن اتفاقية الاستحواذ النهائية للصفقة تشمل جميع الأصول المادية والعينية وحسابات العملاء.

وكان بنك المؤسسة المصرفية العربية – ABC BANK، انتهى من الفحص النافي للجهالة وتقدم بالعرض المالي للاستحواذ على بنك لبنان والمهجر «بلوم-مصر».

وأعلن بنك بلوم مطلع ديسمبر 2020، عن دخوله في مناقشات حصرية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية لبيع 99.42% من إجمالي رأس المال. وبلوم مصر تابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر وبدأ العمل في مصر العام 2005، و للبنك 41 فرعاً في مصر.

وأعلنت مجموعة بنك «بلوم» اللبنانية، اعتزامها التخارج من مصر جراء الأزمات المالية فى لبنان، بالإضافة للتوافق مع قرار مصرف لبنان رقم 13129 بتاريخ 4 /2019/11 المتعلق بالتزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها وهي الفرصة الإستثمارية التي استحوذ عليها ABC BANK.

وفى وقت سابق من العام الماضي اختار بنك المؤسسة العربية المصرفية – «ABC» بنك الاستثمار «HSBC» مستشاراً مالياً لعملية الاستحواذ، بينما عين بنك بلوم شركة سى آى كابيتال القابضة لتقديم الاستشارات المالية، ومكتب بيكر ماكنزى للاستشارات القانونية.

وطبقا للقوائم المالية حقق بلوم مصر نحو 425 مليون جنيه صافى أرباح فى النصف الأول من العام الجارى.

ويعتبر بنك «ABC» فى مصر إحدى الشركات التابعة لمجموعة ABC، و لديه 27 فرعاً و83 جهاز صراف آلى منتشر فى جميع أنحاء مصر.

أما مجموعة بنك «ABC» (المؤسسة العربية المصرفية) التى يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين وتتواجد فى 5 قارات، فتأسست عام 1980 وهى مدرجة حاليًا فى بورصة البحرين، والمساهمون الرئيسيون في البنك هم مصرف ليبيا المركزى، والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت، وبلغ مجموع أصوله 29.6 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2020.

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