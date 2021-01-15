وصول سيولة نقدية بقيمة 23 مليون دينار لمدينة سرت

أعلن المجلس البلدي لمدينة سرت اليوم الجمعة عن وصول سيولة نقدية لمصارف المدينة بقيمة 23 مليون دينار لأول مرة منذ فترة، لحلحلة الأزمة جزئيًا.

وتسلمت إدارات مصارف الوحدة الرئيسي وفرع جامعة سرت والتجاري الوطني بالمدينة مناصفة قيمة الشحنة المالية المرسلة من المصرف المركزي بنغازي لإنعاش تلك المصارف.

وتعتبر الأموال الواصلة لمصرفي الوحدة والتجاري الوطني هي أكبر شحنة يتسلمانها من المنطقة الشرقية لخفض تأثير الأزمة على المواطنيين زبائن المصرفيين باعتبار مصارف الوحدة والتجاري بسرت أكبر مصرفين، حيث لديهم أكثر من 45 ألف حساب مصرفى جاري لكل منهما.

ومن المتوقع تخصيص سيولة نقدية لمصارف الجمهورية وشمال أفريقيا والتجارة والتنمية والجمهورية أبوهادى بسرت مقدمة من مصرف ليبيا المركزى بالبيضاء بالتنسيق مع إدارات تلك المصارف.

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