المحاسبة بالبيضاء يُصادق على تعاقدات لصالح مؤسسة النفط ببنغازي

قال ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء أمس الخميس، إنه صادق على تعاقدات لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي بعد الإنتهاء من عمليات الفحص والمراجعة للعقود.

وتتمثل المصادقة في موافقة الديوان على مشروع إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي، حيث وافق رئيسه عمر صالح على صحة إجراءات التعاقد استناداً إلى ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود المسبقة بالديوان.

وأشار البيان إلى أن الموافقة تأتي عملاً بالاختصاصات التي خصها المشرع للديوان وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2013، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2013، بدراسة وفحص العقود المسبقة التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طرفاً فيها فيما يزيد عن خمسة ملايين دينار.

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