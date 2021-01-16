انفراجة مالية في سرت بعد وصول السيولة النقدية

شرع فرع مصرف التجارة والتنمية بسرت، في مباشرة التعامل مع زبائن المصرف عبر شبابيك الخزينة الثلاتة، لتوزيع السيولة النقدية لحلحلة أزمة شح السيولة النقدية بالمدينة مند شهور.

وبحسب بلدية سرت، أوضح مدير فرع مصرف التجارة والتنمية سرت، علي عيادة المعداني، أن المصرف تسلّم إرسالية نقدية قيمتها عشرة ملايين دينار من الإدارة العامة للمصرف بالمنطقة الشرقية.

وأضاف مدير الفرع، أن سقف السحب لقيمة الصك الواحد ألف دينار ليبي، وأن آلية التوزيع تسير بطريقة منظمة عبر الأرقام اليومية وأن كافة الإمكانيات بالمصرف قد تم تسخيرها لخدمة زبائن المصرف مع تقدير لظروف الفئات الخاصة من المعاقيين والنساء والمرضى.

وتسلّم فرع المصرف التجاري الوطنى سرت، سيولة نقدية قيمتها عشرة مليون دينار.

كما تسلّمت إدارتي مصرف الوحدة الرئيسي وفرع جامعة سرت، سيولة نقدية قيمتها 13 مليون دينار فيما تسلم مصرف شمال أفريقيا بسرت سيولة نقدية قيمتها خمسة مليون دينار، إضافة إلى مصارف الجمهورية بسرت وأبوهادى عشرة مليون دينار.

ولم يتسلم فرع مصرف الصحاري سرت حتى الأن أى سيولة نقدية من إدارته الرئيسية ولا مصرف ليبيا.

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