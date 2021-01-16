العامة للكهرباء تعلن من جديد الاعتداء على معداتها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك كهربائية مسافة ٢٥٥٠ متر عل خط الشوين من ٣٠ ماجر التابع لدائرة توزيع ماجر بإدارة توزيع زليتن مما تسبب فى فصل التغدية نحو ٧٠ محول وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل .

ووفقاً للشركة فقد تم سرقة أسلاك كهربائية مسافة ١٠٥٠ متر عل خط بياصة من الحشان ٣ التابع لدائرة توزيع السوانى بإدارة توزيع الجفارة مما تسبب فى فصل التغدية على أحد المحولات .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة و حماية مكونات الشبكة الكهربائية ، حيث أن ه>ا الأمر يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين .

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