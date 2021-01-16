تعرف على سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية و الذهب مقابل الدينار الليبي اليوم 16-1-2021

صعد سعر صرف الدولار الامريكي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استمرارها على حالة الارتفاع مع تغييرات طفيفة في تداولات السوق الموازية مساء السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 16-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.360 بيع في زليتن

5.350 شراء

5.340 بيع في طرابلس

5.330 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.36 دينار

الدولار حوالة دبي = 5.40 دينار

اليورو = 6.35 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.97 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.45 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 220 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب256.6 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 293.3 دينار

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