حصري: “إدريس الشريف” ينفي لصدى الاتفاق على رقم نهائي بخصوص ميزانية 2021 حتى الأن …ويوضح تفاصيل هامة

قال وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق “إدريس الشريف” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن الأخبار المتداولة حول التوصل إلى رقم نهائي حتى لميزانية 2021 غير صحيح .

حيث قال الشريف أن ما يجرى الأن اجتماعات اللجنة لمناقشة معايير والأسس التي يتم اختيار قيمة الميزانية عليها ، والعمل الفني سيبدأ بعد ذلك ، ولم يتم حتى الأن تحديد أي رقم نهائي .

وكان الوكيل المكلف بتسيير وزارة المالية بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق “مراجع غيث” قد نفى في تصريح سابق لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حول الاتفاق على أن تكون قيمة ميزانية 2021 82 مليار دينار .

وتابع بالقول: حتى ولو حددت اللجنة المالية الموحدة التي تعد مشروع الميزانية هذا الرقم لا يمكن اعتباره النهائي إلا بعد اعتماده .

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