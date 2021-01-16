أبوخريص: الحرس البلدي طالب المخابز ببيع أرغفة الخبز بالسعر السابق أو القفل

قال نقيب الخبازين أبو خريص محمد في تصريح للرائد السبت، إن جهاز الحرس البلدي طالب المخابز بأن تبيع الخبز بسعرها السابق “أربعة أرغفة بدينار” أو قفل المخبز.

وأفصح محمد، أن الحرس البلدي قام الجمعة بالقبض على بعض أصحاب المخابز بطريقة غير حضارية؛ لرفضهم البيع بهذا السعر لارتفاع أسعار قنطار الدقيق إلى 210 بعد تعديل الصرف، إضافة إلى المواد الداخلة في تصنيع الخبز.

وأكد القاسم أنه على الجهات المسؤولة والمختصة بالدولة محاسبة جهاز الحرس البلدي على هذا الفعل؛ لأن السعر المفروض من الجهاز لا يناسب المخابز في ظل ارتفاع الأسعار

يٌشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت السبت، إقفال عدة مخابز بها من قبل جهاز الحرس البلدي؛ نظراً لارتفاع أسعار الخبز إلى 3 أرغفة خبز بدينار بدلا من أربعة.

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