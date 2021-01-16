ميناء طرابلس يستقبل 25 ألف طن بنزين

كشفت أحدث بيانات نشرتها الشركة الليبية للموانئ وصول سفينة نقل الوقود “أنوار ليبيا” إلى أرصفة ميناء طرابلس البحري التابعة للوكيل الملاحي “العالمية للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها 25 ألف طن من وقود البنزين.

واستقبل ميناء طرابلس البحري السفينة “أنوار الخليج” التابعة للوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية، لكنها فارغة من أي حمولة.

وأشارت الشركة، بحسب بياناتها، إلى رسُوّ سفينة الإسمنت “ليبتس ستار” على أرصفة الميناء، والتي تتبع وكالة “النيل للتوكيلات الملاحية”، مُحمّلة بنحو 11 ألف طن من الإسمنت السائب.

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