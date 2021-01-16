اقتصاد

ميناء طرابلس يستقبل 25 ألف طن بنزين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت أحدث بيانات نشرتها الشركة الليبية للموانئ وصول سفينة نقل الوقود “أنوار ليبيا” إلى أرصفة ميناء طرابلس البحري التابعة للوكيل الملاحي “العالمية للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها 25 ألف طن من وقود البنزين.

واستقبل ميناء طرابلس البحري السفينة “أنوار الخليج” التابعة للوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية، لكنها فارغة من أي حمولة.

وأشارت الشركة، بحسب بياناتها، إلى رسُوّ سفينة الإسمنت “ليبتس ستار” على أرصفة الميناء، والتي تتبع وكالة “النيل للتوكيلات الملاحية”، مُحمّلة بنحو 11 ألف طن من الإسمنت السائب.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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