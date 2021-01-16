أزمةُ دقيق تطرق أبواب مخابز طرابلس.. وأغلبها يتوجّه للإغلاق

أغلقت أغلب المخابز، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام المواطنين في مدينة طرابلس.

وكشف رئيس لجنة متابعة المخابز على ابو عزة في تصريح لـ “218”، أن الإغلاق جاء نتيجة عدم توفر الدقيق لدى أغلب المخابز، وارتفاع أسعار المواد المشغلة الداخلة، في صناعة الخبز، مما نتج عنه رفع الأسعار إلى ثلاثة أرغفة بدينار.

وقال “أبو عزة “: جهاز الحرس البلدي باشر بمتابعة ومراقبة المخابز التي تبيع ثلاثة أرغفة بدينار، وفقًا لتوصيات قرار وزارة الاقتصاد القاضي ببيع الرغيف بـ20 قرشًا، الأمر الذي يعتبر مجحفًا في حق أصحاب المخابز بسبب عدم حصول الخبازين على سلع بأسعار مخفضة تناسب قرار الوزارة الصادر وفقًا لمعطيات السوق في يناير من 2020، وهو الأمر الذي لم تراعيه وزارة الاقتصاد والجهات المختصة هذه المرة.

وقفز سعر كيس الدقيق الكبير “سعة 50 كجم” إلى 210 دينارات، فيما بلغ سعر صندوق الزيت 90 دينارًا، بدلاً من 60 دينارًا، بالمقارنة مع أواخر ديسمبر الماضي، فضلاً عن نفاد مخزون الدقيق لدى أغلب المخابز في طرابلس، والبالغ عددها 680 مخبزًا.

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