“الوطنية للنفط” تسعى لتوسيع تعاونها مع مصرف “الوحدة”

بحث نائب المدير العام لمصرف “الوحدة” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، سُبل التعاون بين المصرف والمؤسسة، إلى جانب الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، والتي تمتلك حسابات بالمصرف.

جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في مقر الوطنية للنفط، ضمّ مساعد المدير العام لمصرف “الوحدة”، بالمنطقة الغربية، ونائب مدير وحدة التسويق، ومساعد مدير إدارة العمليات المحلية في المنطقة الغربية بالمصرف، بالإضافة إلى مديرة وكالة مصرف الوحدة للمُؤسسة المكلفة.

ومن طرف المؤسسة الوطنية للنفط، حضر العماري محمد العماري عضو مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية، وأبو العيد أحمد سالم مدير عام الإدارة العامة للمالية.

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