اقتصاد

النقابة العامة للمخابز تعلن اغلاق المخابز … وتوضح السبب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت النقابة العامة للمخابز والخبازين بطرابلس في بيان لها اليوم عن اغلاق المخابز بدءً من اليوم السبت .

يأتي ذلك اعتراضاً على ارتفاع أسعار مكونات ومواد الخبز ، كالدقيق والزيت وغيرها .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • متابع في الأمن الأقتصادي الليبي العام:
    16 يناير، 2021 الساعة 8:17 م

    ماهو الحصادات الليبية والجرارات فالمزارع الليبية معاش فيهم بنزينة ،، وقود ،، من كثر التصدير للأوروبا فالخارج ـ لهذا ضروري من إتخاذ إجراءات فورية وتنفيذية وزيارة المشاريع مع أمين إدارة وزارة الزراعة والأعلاف الليبية .

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