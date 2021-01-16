النقابة العامة للمخابز تعلن اغلاق المخابز … وتوضح السبب

أعلنت النقابة العامة للمخابز والخبازين بطرابلس في بيان لها اليوم عن اغلاق المخابز بدءً من اليوم السبت .

يأتي ذلك اعتراضاً على ارتفاع أسعار مكونات ومواد الخبز ، كالدقيق والزيت وغيرها .

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