مسؤول بمالية الوفاق: 75 مليار دينار قيمة الموازنة الموحدة الجديدة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد مسؤول بوزارة المالية في حكومة الوفاق، أن مقترح الموازنة الموحدة تتراوح قيمته ما بين 70 و75 مليار دينار، بسعر الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار.

وقال المسؤول في تصريحات لموقع “العربي الجديد” إن هناك زيادة في الموازنة الجديدة للحكومتين “الوفاق والمؤقتة”، شملت منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحروب.

وأضاف أن الزيادة تتضمن أيضا تفعيل الحكم المحلي ودوره في إدارة الخدمات المحلية وبعض المشروعات الأخرى، ومعالجة الانقطاع في التيار الكهربائي وتوفير الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

وأكدت المباحثات الاقتصادية التي شارك فيها مسؤولي الحكومتين في منطقة البريقة، يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق إضافة إلى ضرورة إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضها على حكومة الوحدة المقبلة.