“الاسكوا”‎ تنظم ندوة اقتصادية حول ليبيا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لمنطقة غرب أسيا “الاسكوا”، ندوة اقتصادية حول ليبيا تحت عنوان ” قراءة ومناقشة الرؤية المستقبلية لليبيا.. الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية”.

ويشارك في الندوة التي تقام أعمالها خلال يومي 20 و21 يناير الجاري، المصرفي ومؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي زاهي المغيربي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة طرابلس ناصر ميلاد، والمستشار الاول في شؤون التخطيط والتنمية بالمجلس الوطني للتخطيط صلاح بوغرارة، والمستشار الاقتصادي والمالي عبدالله الحاسي.

وكانت “الاسكوا” قد أشارت في أحدث تقرير لها حول ليبيا إلى أن التكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي قدرت بـ783 مليار دينار، أي حوالي 576 مليار دولار بالسعر الرسمي قبل أن يتم تعديله وتوحيده من قبل مصرف ليبيا المركزي.

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