مؤسسة النفط: تخفيض الإنتاج بـ200 ألف برميل بسبب الصيانة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تخفيض إنتاج شركة الواحة للنفط بمعدل يصل إلى 200 ألف برميل يوميا، بسبب أعمال الصيانة التي وصفتها بالضرورية على خط الشحن 32 بوصة الواصل بين حقول السماح الظهرة وميناء السدرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها ستباشر عمليات الصيانة اعتبارا من اليوم، بعد أن أصبحت خطوط الشحن في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات، وبسبب أيضا غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة.

وأردفت المؤسسة “جهزنا فرق الصيانة لتنفيذ هذا العمل وبصفة متواصلة، وذلك لتقليل فترة الإيقاف حيث من المتوقع أن تستمر هذه الأعمال لمدة أسبوعين”.

وأشارت المؤسسة إلى أنها وبالتنسيق مع المشغل تسعى إلى تقليل الفترة إلى ما بين سبعة إلى عشرة أيام، مضيفة أن غياب الميزانيات لصيانة أصول المؤسسة أوصل إلى تخفيض الإنتاج، وحملت المسؤولية للجهات التي قالت إنها تقف عائقا في سبيل تسييل الميزانيات، الأمر الذي يكلف خسائر فرص بيعية تتجاوز 165 مليون دولار.

وعبرت المؤسسة عن أسفها الشديد إلى ما آلت إليه البنية التحتية في قطاع النفط، داعية إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية، وضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم.

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