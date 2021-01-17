خفض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا لغرض الصيانة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تخفيض انتاج شركة الواحة للنفط إلى نحو 200 ألف برميل يوميا؛ لغرض الصيانة الضرورية على خط الشحن 32 بوصة الرابط بين حقول السماح – الظهرة – وميناء السدرة.

وقالت المؤسسة -في بيان لها على صحفتها الرسمية- السبت إن الشركة ستبدأ عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام، الذي يعاني من كثرة التسربات وتهالكه؛ بسبب غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة.

وذكرت المؤسسة أن غياب الميزانيات للصيانة أصولها إلى تخفيض وإنقاص الإنتاج، الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خسائر فرص بيعيه تتجاوز 165 مليون دولار وفق البيان.

وعبرت المؤسسة عن أسفها على ما آلت اليها البنية التحتية في قطاع النفط، داعية بشدة إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية وضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم وإلا فأن الأمر سيتفاقم وقد يؤدي إلى توقف الانتاج في مواقع أخرى.

يٌشار إلى أن شركة الواحة أعلنت 3 نوفمبر العام الماضي عن استئناف إنتاج النفط من حقل السماح بعد إعادة تشغيله لأول مرة منذ قرابة عشر أشهر.

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