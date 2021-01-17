اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (17-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاحد 17 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا جديدا لسعر الدولار الامريكي فيما استمر انخفاض سعر الجنية الاسترليني و اليورو بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 17 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4718 د‫.‬ل 4.483 د‫.‬ل 4.4606 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4026 د‫.‬ل 5.4161 د‫.‬ل 5.3891 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.0774 د‫.‬ل 6.0926 د‫.‬ل 6.0622 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5122 د‫.‬ل 3.521 د‫.‬ل 3.5035 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4448 د‫.‬ل 3.4535 د‫.‬ل 3.4362 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0186 د‫.‬ل 5.0311 د‫.‬ل 5.006 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5325 د‫.‬ل 0.5338 د‫.‬ل 0.5311 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5219 د‫.‬ل 0.5232 د‫.‬ل 0.5206 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7263 د‫.‬ل 0.7281 د‫.‬ل 0.7244 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.31 د‫.‬ل 4.32 د‫.‬ل 4.3 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1921 د‫.‬ل 1.1951 د‫.‬ل 1.1891 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2175 د‫.‬ل 1.2205 د‫.‬ل 1.2144 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6491 د‫.‬ل 1.6532 د‫.‬ل 1.6449 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.337 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.501 د‫.‬ل 0.5023 د‫.‬ل 0.4998 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.61 د‫.‬ل 0.61 د‫.‬ل 0.61 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5984 د‫.‬ل 0.5999 د‫.‬ل 0.5969 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.69 د‫.‬ل 0.6917 د‫.‬ل 0.6883 د‫.‬ل

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي