اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (17-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاحد 17 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا جديدا لسعر الدولار الامريكي فيما استمر انخفاض سعر الجنية الاسترليني و اليورو بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 17 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4718 د.ل
|4.483 د.ل
|4.4606 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4026 د.ل
|5.4161 د.ل
|5.3891 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0774 د.ل
|6.0926 د.ل
|6.0622 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5122 د.ل
|3.521 د.ل
|3.5035 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4448 د.ل
|3.4535 د.ل
|3.4362 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0186 د.ل
|5.0311 د.ل
|5.006 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5325 د.ل
|0.5338 د.ل
|0.5311 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5219 د.ل
|0.5232 د.ل
|0.5206 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7263 د.ل
|0.7281 د.ل
|0.7244 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.31 د.ل
|4.32 د.ل
|4.3 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1921 د.ل
|1.1951 د.ل
|1.1891 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2175 د.ل
|1.2205 د.ل
|1.2144 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6491 د.ل
|1.6532 د.ل
|1.6449 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.337 د.ل
|0.337 د.ل
|0.336 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.501 د.ل
|0.5023 د.ل
|0.4998 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.61 د.ل
|0.61 د.ل
|0.61 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.5984 د.ل
|0.5999 د.ل
|0.5969 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.69 د.ل
|0.6917 د.ل
|0.6883 د.ل
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