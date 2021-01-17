اتفاقية تعاون بين مجلس أصحاب الأعمال واتحاد المستثمرات العرب

وقع مجلس أصحاب الأعمال الليبين فرع بنغازي على بروتوكول للتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب AWIU، أمس السبت، وفق بيان صادر عن المجلس.

ويعتبر اتحاد المستثمرات العرب AWIU، منظمة عربية موقعة على اتفاقية مع جمهورية مصر العربية ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت بمقر جامعه الدول العربية، بالإضافة إلى أنه كيان فعال فى مجال الاستثمارات المختلفة.

وشمل الاتفاق التعاون والتنسيق فى مجالات اقتصادية ومجتمعية لتعميق الأواصر بين الطرفين والتعاون فى وضع البرامج وإقامة المشاريع الاستثمارية، مع العمل على رفع كفاءات الشباب والفتيات للحد من البطالة وتبادل الدورات التدريبية بمجالات تخدم المرأة ومشاركة المعلومات والبيانات والاحصائيات.

ويأتي ذلك خلال لقاءات قامت بها رئيسة الفرع فوزية الفرجانى بعدد من رجال وسيدات الأعمال العرب بمصر الشقيقة، حيث بحث القاء أوجه وأشكال التعاون والتنفيذ للعديد من المشاريع الاستثمارية، وزيادة التبادل التجارى ببن مؤسسات وشركات رجال وسيدات الأعمال بالبلدين الشقيقين.

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