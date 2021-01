«ABC» يستحوذ على بنك بلوم مصر

وقع بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني “ABC“، اتفاقية الاستحواذ النهائية على بنك لبنان والمهجر “بلوم-مصر” مقابل 480 مليون دولار.

وجاء ذلك بعد أن أعلن بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية بالبحرين “ABC”، في بيان الشهر الماضي، دخوله في مفاوضات حصرية للاستحواذ على بنك بلوم مصر، وهو ما أكده بنك بلوم اللبناني في بيان، وقال إنه يجري محادثات حصرية مع المؤسسة العربية المصرفية بالبحرين بشأن بيع محتمل لحيازته في بنك بلوم مصر.

وحاولت شبكة “عين ليبيا” التواصل مع المصرف بشأن الصفقة ولكنها لم تتحصل على رد.

وسبق أن دخل بنك الإمارات دبي الوطني طرفا في المفاوضات بشأن صفقة بيع بنك بلوم مصر، قبل إعلان بنك “ABC” الدخول في مفاوضات حصرية.

ونقلت جريدة ”المال” الاقتصادية المصرية عن مصادر قولها، إن اتفاقية الاستحواذ النهائية للصفقة تشمل جميع الأصول المادية والعينية وحسابات العملاء.

وقال مصدر قريب الصلة بالصفقة لـ”المال” في شهر ديسمبر الماضي، إن بنك المؤسسة المصرفية العربية – ABC BANK، انتهى من الفحص النافي للجهالة وتقدم بالعرض المالي للاستحواذ على وحدة بنك لبنان والمهجر «بلوم-مصر».

وأعلن بنك بلوم مطلع ديسمبر 2020، عن دخوله في مناقشات حصرية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية لبيع 99.42% من إجمالي رأس المال المصدر لبنك بلوم مصر.

ويمتلك بنك بلوم اللبناني 99.42٪‏ من رأس المال المساهم في بنك بلوم مصر.

وقالت مصادر مصرفية لصحيفة “مصراوي” المصرية، في وقت سابق، إن بنك ABC انتهى من الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم في نوفمبر الماضي.

وأعلنت بنك بلوم مصر في شهر أبريل الماضي عن موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من أرباح البنك ليصبح رأس المال 3 مليارات جنيه بزيادة 50% من رأس المال الحالي، لتعزيز حصته السوقية.

وأعلنت مجموعة بنك بلوم اللبنانية، اعتزامها الخروج من مصر جراء الأزمات المالية في لبنان، بالإضافة للتوافق مع قرار مصرف لبنان رقم 13129 بتاريخ 4 نوفمبر 2019 المتعلق بالتزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها.

وفي وقت سابق من العام الماضي اختار بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” بنك الاستثمار “HSBC” مستشاراً مالياً لعملية الاستحواذ، بينما عيَّن بنك بلوم شركة سى آى كابيتال القابضة لتقديم الاستشارات المالية، ومكتب بيكر ماكنزى للاستشارات القانونية.

وطبقا للقوائم المالية حقق بلوم مصر نحو 425 مليون جنيه صافى أرباح في النصف الأول من العام الجاري، متراجعاً من 516.9 مليون جنيه صافى أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

ويعتبر بنك “ABC” في مصر إحدى الشركات التابعة لمجموعة ABC، ووفقًا لموقعه الإلكتروني يوجد لديه 27 فرعًا و83 جهاز صراف آلى منتشر في جميع أنحاء الجمهورية.

أما مجموعة بنك “ABC” المؤسسة العربية المصرفية التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين وتتواجد في 5 قارات، فتأسست عام 1980 وهي مدرجة حاليًا في بورصة البحرين، والمساهمون الرئيسيون في البنك هم مصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت، وبلغ مجموع أصوله 29.6 مليار دولار بنهاية النصف الأول، بتراجع %1 مقارنة مع نهاية 2019.

The post «ABC» يستحوذ على بنك بلوم مصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا