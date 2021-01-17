اقتصاد

عمليات صيانة تُخفّض فرص تصدير نفط ليبيا بقيمة 165 مليون دولار

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن شروع شركة الواحة في صيانة خط نقل النفط الخام 32 بوصة الرابط بين حقول السماح والظهرة وميناء السدرة اعتبارا من اليوم الأحد.

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية أن عملية الصيانة ووقف عمليات التشغيل سينتج عنها انخفاض الإنتاج بمعدل 200 ألف برميل يوميا، الأمر الذي سينتج عنه خسائر فرص التصدير بقيمة مالية قدرها 165 مليون دولار وسط توقعات بأن تستمر الصيانة لمدة أسبوعين.

وطالبت مؤسسة النفط بأن تكون الأعمال في مدة لا تتجاوز 10 أيام وحملت “الوطنية للنفط” في بيانها الجهات ذات العلاقة المسؤولية بتأخير صرف الميزانية المتضمنة مخصصات الصيانة وتطوير البنية التحتية النفطية لتفادي أي توقفات وأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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