مكتب رئيس الوزراء البريطاني، صرح إن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7، ستعقد في كورنوال بجنوب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل.

وأضاف المكتب، في بيانه: “ستعقد القمة في كاربيس باي، في مقاطعة كورنوال في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2021 . وسيجتمع رؤساء دول وحكومات البلدان الديمقراطية الرائدة في العالم، في كورنوال في يونيو لمناقشة القضايا المشتركة – من مكافحة فيروس كورونا، وتغيرات المناخ، إلى ضمان توفير الإمكانية للناس في جميع أنحاء العالم، لكي يستفيدوا من خيرات التجارة الحرة المنفتحة، والتقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية”.

ووفقا لماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن البيان، أنه تمت دعوة أستراليا والهند وكوريا الجنوبية، للمشاركة كدول ضيوف”.

وهذا اللقاء، سيكون أول قمة يلتقي فيها زعماء الدول الـ7، بشكل حي ومباشر، منذ حوالي عامين.

وتضم مجموعة الـ7، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه القمة، أول فعالية دولية كبيرة يشارك فيها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

The post بريطانيا.. قمة «G7» مجموعة الدول الصناعية ستُعقد في إنجلترا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا